La norma che prevede lo stop alla prescrizione dopo il primo grado del processo “verrà approvata adesso” ma “sarà prevista una entrata in vigore posticipata di un anno”. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti fuori Palazzo Chigi affermando che M5s e Lega hanno trovato la convergenza. “Siamo tutti d'accordo nel governo sul fatto che i cittadini hanno bisogno di un processo breve che abbia tempi veloci e certi. Questo è il primo passo di una riforma del processo penale che sarà un processo breve. La norma sulla prescrizione, approvata adesso nel ddl anticorruzione, entrerà in vigore insieme alla riforma del processo penale”. “Rimane lo stop dopo la sentenza di primo grado, come avevamo detto, per tutti i reati” ha chiarito ancora il Guardasigilli. “Questa mattina abbiamo compiuto un grande passo in avanti - ha aggiunto Bonafede - perché, non solo abbiamo trovato l'accordo sulla prescrizione, ma abbiamo anche deciso che contemporaneamente venga scritta una legge delega in cui sono indicati i principi del nuovo processo dando al governo meno di un anno di tempo per poterla attuare”. Poi, in risposta a una domanda di un giornalista, il ministro si concede una battuta sulla 'tenuta' del governo: “Ogni volta che usciamo da un Consiglio dei ministri qualcuno chiede chi ha vinto o chi ha perso. In realtà accade semplicemente, come forse non era mai accaduto in questo Paese, che all'interno del governo ci sono due forze politiche che hanno storie diverse, Dna differenti, ma che poi si incontrano e riescono a trovare sempre una soluzione nell'interesse del Paese”.