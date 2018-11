Bancarotta alleggerita se l'imprenditore si attiva

la riforma

Schema di decreto legislativo di riforma della disciplina della crisi d'impresa

Sconto penale pesante per l'imprenditore che si attiva per segnalare la crisi d'impresa con l'obiettivo di risolverla prima di incappare nell'insolvenza. Lo prevede il decreto legislativo approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, che ora approda in Parlamento. Il bastone e la carota però. Perchè se la versione dell'incentivo penale messo in campo è più rilevante di quanto avrebbe autorizzato una lettura restrittiva della delega, è altrettanto vero che se invece l'imprenditore non si muove, allora può intervenire il pubblico ministero per l'apertura della procedura di liquidazione.

