Il 23 novembre prossimo, a conclusione di quattro giorni di sciopero contro la riforma della prescrizione e la “restaurazione giustizialista del processo penale”, i penalisti terranno una manifestazione nazionale a Roma, al teatro Manzoni. E nella locandina che pubblicizza l'evento, sotto il titolo “Contro il populismo giustizialista, in difesa della Costituzione e dei diritti della persona”, chiamano a raccolta “la comunità dei giuristi, la cultura, la politica e l'informazione a difesa dei diritti della persona”.

Un appello ad essere in tanti per dare “un segnale di grande forza” viene rivolto in un video dal presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, che accusa: “si vuolemanomettere il processo penale, andando a sovvertire principi di rango costituzionale che lo sostengono”. E sottolinea che con l'abolizione della prescrizione i processi non avranno più “limiti di tempo”.

La manifestazione servirà a dire “con chiarezza ai cittadini che il processo penale non è il luogo popolato di colpevoli in attesa di essere condannati o altrimenti di farla franca grazie ai cavilli degli azzeccagarbugli, ma è il rito pubblico e solenne con cui il giudice verifica la fondatezza di un'accusa formulata nei confronti di un imputato che si presume innocente”.

E che l'imputato ha diritto a “una sentenza in un tempo ragionevole e definito. Solo una concezione disumana della persona e un'idea incivile del processo penale possono generare il processo infinito, che oltraggia e pregiudica i diritti più elementari dell'imputato e delle persone offese”. Tra i messaggi che si vogliono lanciare ce n'è anche un altro: “nessun governo può seriamente affrontare materie complesse e delicate come il processo penale mediante emendamenti dell'ultim'ora o comunque improvvisando riforme 'epocali' senza alcun confronto serio con la comunità dei giuristi e senza alcun rispetto per tempi, modi e forme irrinunciabili in qualsiasi democrazia parlamentare”.

.