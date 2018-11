Prescrizioni in calo per la prima volta dopo 4 anni (ma in appello crescono)

l’andamento

Sono diminuite complessivamente. Ma aumentate in appello. Ieri, davanti alle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera, il Governo ha fornito gli ultimissimi dati sulle prescrizioni. Che permettono da subito alcune considerazioni. In termini complessivi il numero è in diminuzione, per la prima volta da 4 anni: nel 2017 infatti i procedimenti azzerati da prescrizione si attesta a quota 125.564, vicino alle 123.078 del 2013, mentre nel 2016 erano state 136.888. Circa 10.000 in meno anno su anno, dunque, e con una finestra sul 2018, dove, nei primi 6 mesi, sono andati in fumo per l'effetto tempo 63.177 procedimenti.

