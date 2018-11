comparaggio farmaceutico

Integratori, non scatta il reato di comparaggio farmaceutico

Corte di cassazione - Sentenza 16 novembre 2018 n. 51946

Non scatta l'ulteriore reato di «comparaggio farmaceutico» per chi corrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere ai pazienti i parafarmaci prodotti dalla propria azienda. Il reato, infatti, caratterizza soltanto le «specialità medicinali» o altro «prodotto farmaceutico» e non è dunque applicabile agli integratori che sono «prodotti alimentari». Lo ha stabilito la Corte cassazione, sentenza n. 51946 di oggi, accogliendo, soltanto sotto questo profilo, il ricorso del patron di Innovative ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24