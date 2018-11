cedu

41bis, anche i boss hanno diritto alla fisioterapia

Corte di cassazione - Sentenza 21 novembre 2018 n. 52526

Anche i detenuti in regime di 41 bis hanno diritto a fare “fisioterapia” se «necessaria per la cura di una particolare patologia». Il boss dei casalesi Pasquale Zagaria - detto “Bin Laden” - fratello del capo clan Michele (“Capastorta”) ha così ottenuto una parziale vittoria in Cassazione. Per i giudici, sentenza n. 52526 di oggi (che ha accolto il ricorso con rinvio), la mancata prestazione del trattamento terapeutico può essere rilevante ai fini dell'integrazione di un trattamento «inumano e ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24