Detenuti ai domiciliari con prole, evasione solo per allontanamenti oltre le 12 ore

Corte costituzionale - Sentenza 22 novembre 2018 n. 211

Per i padri in regime di detenzione domiciliare per assistere i figli minori di anni 10 (quando la madre sia impossibilitata), il reato di evasione non scatta per allontanamenti inferiori alle 12 ore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 211 di oggi, così riallineando per i papà una disciplina già censurata nel caso delle detenute madri

