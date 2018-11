“La prescrizione in Italia attiene all'estinzione del reato e non del processo, e varrà solo per

reati commessi dopo che entrerà in vigore la legge. Quindi avremo effetto verso il 2030, quando ragionevolmente sarò morto o moribondo”. Lo afferma, in un'intervista a Radio Capital, il

magistrato Piercamillo Davigo. “Parliamo di un futuro molto lontano - sottolinea -, bisognerebbe spiegare alle persone che non ha un effetto immediato. In Italia la struttura giudiziaria è piramidale: c'è la Corte di Cassazione, ci sono 26 corti d'appello e 139 tribunali. Funziona se il numero di processi dal secondo al terzo grado è limitato. Il punto di massima frizione è la Corte

d'appello. Perché gli imputati impugnano sempre? Perché differiscono la pena e perché non rischiano niente - conclude il consigliere del Csm -. In Italia la Corte d'appello non aumenta

la pena. Ma può arrivare la prescrizione e ovviamente imputati e difensori cercano di allungare i tempi. Se non ci fosse la prescrizione molti appelli non ci sarebbero”.