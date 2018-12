market abuse

Insider trading: sequestrabile l'intero patrimonio investito per fare profitto

Corte di cassazione - Sentenza 5 dicembre 2018 n. 54524

La Cassazione, sentenza 54524 di oggi, conferma il sequestro (finalizzato alla confisca) per market abuse di quasi 900mila euro in titoli, conti, azioni ecc. nella disponibilità Germano Urgeghe. Ex ufficiale della Guardia di Finanza, commercialista dello studio Cordeiro Guerra, Urgheghe - auto soprannominatosi ‘Gordon Gekko' in memoria del protagonista del film ‘Wall Street'- è accusato di aver istigato Francesco Maldese, componente del Risk management di Mediobanda, a divulgare informazioni privilegiate ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24