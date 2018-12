Stralciare al Senato dal ddl anticorruzione la riforma della prescrizione e porre anche questo tema all'ordine del giorno del tavolo comune avvocati- giudici, che sarà istituito al Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale. E' la proposta che arriva dai magistrati e dagli avvocati penalisti e che potrebbe essere presto formalizzata, non appena ci sarà il via libera degli

organi rappresentativi delle due categorie.

“Valuteremo questa proposta al Comitato direttivo centrale dell' Anm del 15 dicembre - assicura il presidente dell' Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci - Abbiamo sempre detto che l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado se entra in vigore da sola non risolve i problemi e rischia di peggiorare la situazione”.

A mettere sul piatto l'idea in una tavola rotonda organizzata dalla Camera penale di Roma e moderata dal presidente Cesare Placanica è il predecessore di Minisci alla guida del sindacato delle toghe, il pm romano Eugenio Albamonte, esponente di spicco di Area, la corrente delle toghe progressiste. “La nostra proposta è che sia ritirato l'emendamento (ndr che ha fatto

slittare di un anno il blocco della prescrizione dopo il primo grado per poter riformare intanto il processo penale); e che sia messa sul tavolo comune la riforma della prescrizione per evitare di spostare il problema tra un anno”, dice esternando la convinzione comune tra gli operatori del diritto che sarà difficile che il processo penale possa essere riformato in un anni. Entusiasta il presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza: la definisce una proposta “formidabile” sottolineando come sarebbe importante “una presa di posizione” tra penalisti e magistrati su questo punto.