Non ignorare l'esplicito dissenso dell'”intera comunità dei giuristi” sulla riforma “sostanzialmente abrogativa dell'istituto della prescrizione dei reati”. E' l'appello che l'Unione delle Camere penali rivolge ai senatori che si dovranno esprimere sul ddl anticorruzione. Lo fa con una lettera, a firma del presidente Giandomenico Caiazza, in cui manifesta anche “sconcerto” sulla scelta di “prevedere un simulacro di discussione (un paio di giorni, più o meno) su temi di simile complessità e delicatezza”.

I penalisti ricordano che in occasione delle audizioni in Commissione Giustizia alla Camera “non uno dei giuristi interpellati si è sottratto dal sottolineare con chiarezza la irrazionalità di quella norma, in quanto destinata a produrre effetti esattamente opposti a quelli che ne costituirebbero l'obiettivo, e la sua manifesta contrarietà al quadro costituzionale, con particolare riguardo al principio della ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione”. E che “mai prima d'ora” l' Accademia italiana era arrivata ad “una presa di posizione pubblica così esplicita ed inequivocabile”.

“Non credo possiate ignorare che non un solo giurista italiano -dico: non uno solo- ha ritenuto di esprimere sostegno ad una riforma quale quella che vi apprestate ad approvare, o forse sarebbe meglio dire a ratificare”, prosegue Caiazza, ponendo una serie di interrogativi: “davvero tutto ciò non ha nessun valore per Voi? Davvero ritenete di poter essere dei buoni legislatori approvando norme e principi unanimemente censurati dall'intera comunità dei giuristi italiani, senza nemmeno confrontarVi con quelle censure?”

Immaginare di potere prescindere dal pensiero di chi ha dedicato la propria vita allo studio del Diritto, “sarebbe un segnale allarmante ben al di là del merito delle specifiche questioni in discussione, perché avrebbe il segno di una delegittimazione mortificante di chi riveste, nella nostra Società, il ruolo cruciale di formare pensiero, professionalità, cultura”, conclude il leader dei penalisti.