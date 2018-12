sanzione accessoria

Guida in stato di ebbrezza, il lavoro pubblico sospende la revoca della patente

Corte di cassazione - Sentenza 12 dicembre 2018 n. 56962

La sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, deve essere sospesa nel caso di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. È questa la conseguenza cui arriva la Corte di cassazione, sentenza n. 56962 di oggi, superando due precedenti ed opposti orientamenti. Il caso era quello di un autista di tir messosi alla guida di notte, dopo le 22,00, con un tasso alcolemico accertato superiore ad 1,5 ml per litro. ...

