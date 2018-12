“Metter mano ad una riforma di questa importanza avendo tutta la comunità dei giuristi che gli dice, dalle più diverse posizioni, di non farla perché è un errore gravissimo, è un segno di arroganza politica, forse anche di grande debolezza politica e culturale. Si fanno cose senza capire ciò che si fa”. Lo dichiara Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, nella manifestazione nazionale organizzata a Bari dagli avvocati penalisti per protestare contro il ddl anticorruzione. “Il ministro - ha ricordato Caiazza - in un'intervista ha detto

di aver preso atto che tutta l'avvocatura, la magistratura, l'Accademia gli ha detto che si tratta di una riforma scellerata, che si otterrà il risultato opposto a quello che si propone, che è fuori dal quadro costituzionale, ma che alla fine decide la maggioranza parlamentare”.

Con riferimento alla riforma della prescrizione, inserita nel ddl ma di fatto congelata perché non entrerà in vigore se non nell'ambito di una più complessiva riforma del processo penale, “lo slittamento - ha spiegato Caiazza - è stato un risultato che intestiamo alla nostra battaglia politica, era una cosa che si doveva fare cotta e mangiata con un emendamentino buttato lì, sì è costretto la maggioranza perlomeno a dover regolare le proprie contraddizioni prendendosi un anno di tempo. Per noi quest'anno di tempo sarà un anno di battaglie politiche, perché questa norma non diventi mai efficace”.