600-ter, co. , c.p.

Pedopornografia, inoltro via Facebook meno grave di pubblicazione su sito aperto

Corte di cassazione - Sentenza 15 gennaio 2019 n. 1647

Inoltrare via Facebook foto e video pedopornografici ad un soggetto determinato integra un'ipotesi meno grave rispetto alla pubblicazione su di un sito accessibile a tutti. In questi casi, dunque, si applica il comma 4, e non 3, dell'articolo 600-ter del codice penale che punisce con la reclusione fino a tre anni (e non da 1 a 5 anni, come il comma precedente) chi commette il reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 15 gennaio 2019 n. 1647

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24