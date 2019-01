confisca

Lega Nord, ok sequestro fondi ‘Lega Toscana': c'è continuità

Corte di cassazione - Sentenza 17 gennaio 2019 n. 2186

La Cassazione conferma il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 16mila euro rinvenuta sui conti correnti della “Lega Nord Toscana”. Respinto dunque il ricorso patrocinato dal senatore Manuel Vescovi, gruppo Gruppo Lega-Salvini Premier, in qualità di legale rappresentante dell'associazione territoriale. Per i giudici della Sesta Sezione penale, il provvedimento emesso (in sede di rinvio) dal Tribunale del Riesame di Genova, infatti, dà «attentamente conto, per un verso, ...

