caso fonsai

Manipolazione del mercato, sì al doppio binario nei minimi edittali

Corte di cassazione - Sentenza 5 febbraio 2019 n. 5679

Confermata la condanna di Emanuele Erbetta, ex a.d. di Fondiaria Sai, a due anni e dieci mesi per false comunicazione sociali e manipolazione del mercato comminata (a seguito di patteggiamento) dal Tribunale di Torino nell'ottobre 2016. La pena pecuniaria di 200mila euro invece era già stata dichiarata non esigibile visto che per la medesima condotta la Consob aveva irrogato una sanzione di 400mila euro. La Corte di cassazione, sentenza n. 5679 di oggi, ha dunque respinto il ricorso del manager ...

