Sui reati ambientali "ci sono criticità nella normativa vigente" e fra queste il ministro della Giustizia indica ad esempio la necessità di sanzioni più severe, cioè penali, al posto di quelle amministrative. "Stiamo lavorando a un sistema più orientato sul penale perché dobbiamo tenere in considerazione che ogni volta che c'è una sanzione interdittiva o una contravvenzione che può essere messa nel conto da chi compie un'attività inquinante allora quella persona può pensare 'al limite pago la sanzione perché nel frattempo mi conviene'" rispetto a mettersi in regola con i requisiti tecnici.

Parlando dinanzi alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse ai rifiuti, Bonafede ha spiegato che "la configurazione di una condotta come delitto ha un'efficacia deterrente in più rispetto a questo tipo di condotta". Il ministro ha ricordato che al ministero dell'Ambiente è insediato un tavolo di esperti a cui partecipano anche rappresentanti del ministero della Giustizia che stanno esaminando l'eventuale necessità di interventi migliorativi sulla normativa ambientale.

"Si sta parlando a tutti i livelli perché c'è stata anche la proposta di istituzione di una Direzione nazionale dei crimini ambientali, si sta parlando della possibilità di distribuire le competenze a livello di procure circondariali o distrettuali - ha detto Bonafede - Ci sono diverse opinioni. Stiamo portando avanti approfondimenti. La questione è sospesa per capire qual è l'equilibrio più giusto. Da un lato si vuole privilegiare l'aspetto di prossimità rispetto al comportamento dall'altro si preferisce una supervisione maggiore. Attualmente c'è un livello di sinergia molto alto, il sistema funziona".

Allo studio, ha aggiunto, c'è anche la prescrizione e "si sta valutando di allungare i tempi anche perché c'è una serie di reati che cadono in prescrizione mentre hanno una istruttoria lunga e più complessa quindi bisogna pensare ad interventi mirati".