"Non c'è bisogno di dettagliarmi la situazione delle carceri: la conosco benissimo. Sono preoccupatissimo delle condizioni di vita e di lavoro dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria oltre alla situazione di tutto il personale che lavora nelle carceri. Sono soprattutto preoccupato più di quanto non lo siano stati in precedenza gli altri Governi, quando la linea era quella di fare un indulto ogni tanto o uno svuotacarceri in modo tale che si diminuiva il numero dei detenuti in Italia", "dopodiché - ha detto Bonafede - le condizioni di vita nelle carceri erano completamente ignorate dai governi precedenti". Lo ha detto a Radio Radicale il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Nella legge di Bilancio - prosegue il ministro - si prevede l'assunzione di 1300 agenti di polizia penitenziaria soltanto nel 2019. E stiamo avviando percorsi di rieducazione vera. Se apro la cella e faccio uscire per strada una persona è molto probabile che questa torni a delinquere. La rieducazione che stiamo facendo, e che passa attraverso il lavoro dei detenuti, permette di dare al carcerato una carta di reinserimento spendibile per il reinserimento nella società". Alla domanda se vedrà ancora Rita Bernardini del Partito Radicale, Bonafede ha risposto: "Se vorrà vedermi, io avrò questo piacere come lo ho avuto in precedenza. In quella occasione - conclude – eravamo rimasti che ci saremmo rivisti periodicamente".