Venerdì 15 marzo 2019, a Padova, presso la Casa di Reclusione N.C. (Via Due Palazzi, n.35/A), a partire dalle ore 10.00 il giudice della Corte costituzionale Luca Antonini incontrerà i detenuti, nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri". Lo comunica la Corte con una nota. Nel teatro dell'Istituto, prosegue il comunicato, dopo una lezione che prenderà spunto dal frammento di Costituzione "manifestare liberamente il proprio pensiero", il giudice risponderà alle domande che i detenuti vorranno rivolgergli. Il progetto "Viaggio nelle carceri" è stato deliberato dalla Corte l'8 maggio 2018 e, in continuità con il "Viaggio nelle scuole", risponde anzitutto all'esigenza di aprire sempre di più l'Istituzione alla società e di incontrarla fisicamente per diffondere e consolidare la cultura costituzionale. Con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la "cittadinanza costituzionale" non conosce muri perché la Costituzione "appartiene a tutti".Il progetto - grazie alla collaborazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - prevede un ciclo di incontri tra i giudici e i detenuti in diverse carceri italiane. Il primo si è svolto il 4 ottobre 2018 a Rebibbia Nuovo complesso. A seguire, sempre nel 2018, San Vittore, Nisida minorile, Terni, Genova-Marassi, Lecce femminile. Nel 2019, dopo Sollicciano, Potenza e Padova seguiranno le carceri di Napoli e Bologna.