art. 612 bis cod. pen

Atti persecutori, bastano due episodi

Corte di cassazione - Sentenza 14 marzo 2019 n. 11450

Il delitto di «atti persecutori» - noto anche come stalking - scatta anche per due sole condotte di minacce, molestie o lesioni che, sebbene commesse in un breve arco di tempo, siano comunque idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice. Non è dunque necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Giudicando su di un caso di violenza sessuale di gruppo in una comunità in provincia di Ragusa, la Cassazione, sentenza 11450 di ...

