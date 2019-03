Meno garanzie per tutti. Questo per Anm il risultato della nuova legge sulla legittima difesa. Dopo poche ora dal via libera al provvedimento il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Francesco Minisci, attraverso un comunicato stampa, sottolinea tutte le criticità: "la nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino a oggi; introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto; prevede pericolosi automatismi; restringe gli spazi di valutazione dei magistrati; porta con sé grandi difficoltà di interpretazione; e solleva dubbi di incostituzionalità". Minisci ribadisce che, per evitare di dare messaggi sbagliati e rendere un cattivo servizio alla collettività, va chiarito subito che, anche in presenza delle nuove regole, in caso di ipotetica legittima difesa, il procedimento penale dovrà sempre essere aperto e le indagini fatte.