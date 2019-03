"Concordo con Luigi Di Maio: nessun esponente dei 5 Stelle voterà mai una proposta di legge di questo tipo che non ha nulla a che fare con la riforma della legittima difesa". Così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interpellato dai giornalisti sulla proposta di legge della Lega che mira a rendere più facile l'acquisto delle armi. "La riforma della sulla legittima difesa, che io rivendico, permette ai cittadini che si sono difesi in casa di non dover affrontare un calvario giudiziario". Quanto alla pdl sulle armi, "in Italia non c'è spazio per una legge di questo tipo"