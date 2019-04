corte costituzionale

Consulta, patteggiamento anche per il reato concorrente

Corte costituzionale - Sentenza 11 aprile 2019 n. 82

La Consulta, sentenza n. 82 di oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. Il ricorso sollevato dal Tribunale di Alessandria riguardava un caso in cui, all'esito di perizia ...

