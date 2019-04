lesioni co0lpose

Caduta nella buca, il dirigente comunale non risponde delle lesioni in assenza di delega

Corte di cassazione - Sentenza 17 aprile 2019 n. 16597

La Cassazione continua a delimitare i confini della responsabilità penale dei dirigenti degli Uffici Tecnici comunali sovente riconosciuti come destinatari di una concentrazione di responsabilità. Dopo la decisione di ieri (n. 16577) secondo cui il responsabile dell'Ufficio non risponde del reato di "omessa denuncia" per il semplice fatto di non aver trasmesso all'autorità giudiziaria il permesso di costruire in sanatoria; la Suprema corte, sentenza 16597 di oggi, chiarisce che la responsabilità ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24