"La separazione delle carriere non è nel contratto di governo. C'è una proposta portata avanti da avvocati e di fronte a una raccolta firme cosi importante non ci si deve sottrarre al dibattito. Ma io sono sempre stato contrario". Ma la Lega non è a favore? "Da parte nostra c'è contrarietà e non è inserita nel contratto di governo. Io rispondo per il M5s". Lo ha detto il ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede, rispondendo ai giornalisti a margine del congresso di Legacoop.



Sulla giustizia, ha proseguito, lo scontro "non c'è stato sinora e non ci non può essere nemmeno adesso perchè i cittadini vogliono tempi brevi per il processo e questa risposta la dobbiamo dare. Ieri il vertice non si è fatto, io chiaramente vado avanti, porterò la riforma per il dimezzamento dei tempi del processo al prossimo consiglio dei ministri utile".