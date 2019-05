Ennesima conferma, dalla Cassazione, della mafiosità del clan Casamomica-Spada, attivo in diverse zone della capitale. Tra gli affiliati, rilevano gli 'ermellini' nelle motivazioni, depositate oggi, di convalida di alcuni arresti all'esito dell'udienza dello scorso nove gennaio, c'è "un solido vincolo familiare, interscambiabili nei ruoli e accomunati dal fine comune di commettere svariati reati". Nel verdetto 17851, l'Alta corte sottolinea come ormai siano numerosi i collaboratori di giustizia che hanno "concordemente ricostruito l'organizzazione del sodalizio criminoso e hanno identificato i ruoli svolti all'interno dello stesso da ciascun componente, segnalando talvolta lo svolgimento di una mansione specifica e immutata (si pensi a Casamonica Giuseppe, vertice del sodalizio), talaltra alla interscambiabilità delle funzionisvolte dai singoli" per la riscossione dei prestiti a usura, per intimidire, per entrare "nella base logistica del clan".