No al divieto astensione dalle udienze se la prescrizione non riguarda tutti i reati

Sciopero avvocati

Corte di cassazione – Sentenza 6 maggio 2019 n. 18844

In tema di rinvio del processo per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria professionale, la Terza sezione della Corte di cassazione, sentenza 6 maggio 2019 n. 18844, ha affermato che il divieto di astensione nei procedimenti e processi relativi a reati la cui prescrizione maturi entro i termini previsti dall'art. 4 del relativo Codice di autoregolamentazione, adottato il 4 aprile 2007, non opera nel caso in cui solo alcuni dei reati per cui si procede si prescrivano entro detto termine, essendo in tal caso rimessa alla discrezionalità del giudice procedente la valutazione in ordine all'accoglibilità o meno dell'istanza sulla base del necessario bilanciamento tra l'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto del difensore e l'interesse dello Stato alla prosecuzione del giudizio.