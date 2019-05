Va bene l'introduzione di nuovi reati, come il revenge porn; va bene punire più severamente gli autori delle violenze ai danni dei minori o che avvengono tra le mura familiari o che vedono come vittima l'ex partner. Ma il Codice Rosso, il disegno di legge sulla violenza alle donne, scritto a quattro mani dai ministri Bonafede e Bongiorno e approvato dalla Camera con alcuni emendamenti va ancora modificato. La richiesta arriva dal plenum Csm, che in un parere, reso di propria iniziativa e approvato all'unanimità anche con i voti dei laici di Lega e M5S, chiede innanzitutto che sia riformulata la norma che prevede l'obbligo per il pm di sentire entro tre giorni la donna che trova il coraggio di denunciare. Si tratta di un automatismo che "rischia di creare un inutile disagio psicologico alla vittima e un appesantimento difficilmente gestibile per gli uffici giudiziari e le forze di polizia", avvertono i consiglieri. .