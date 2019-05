Era 'radicalmente illegittima' la condanna di Ignazio Marino emessa dalla Corte d'appello di Roma, che si è limitata a interpretare gli elementi a sfavore dell'ex sindaco, senza spiegare su quali elementi sia fondata l'accusa di un uso privatistico della carta dei credito del Comune. Dal momento che la "genericità dei giustificativi" non è di per sé prova del reato. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso mese ha assolto l'ex sindaco di Roma dall'accusa di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene pagate con la carta del Comune. La Corte d'appello, spiega la sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 21166), ha ribaltato la decisione su Marino assolto in primo grado senza ascoltarlo nuovamente, ma basandosi su sue dichiarazioni spontanee, e soprattutto senza ascoltare di nuovo il suo collaboratore che in tribunale ammise d'aver redatto note spese a distanza di tempo, ricostruendo la rendicontazione sulla base degli impegni trascritti in agenda. Affermazione che era stata determinante per l'assoluzione, ma che in appello è stata intesa come formulata da un soggetto intimorito.

La Cassazione sottolinea che in assenza di elementi nuovi, per ribaltare un'assoluzione non basta una diversa valutazione delle prove, ma serve una motivazione capace di far venire meno ogni ragionevole dubbio.

La corte definisce quindi "radicalmente illegittima" la decisione d'appello: a fronte di una sentenza di assoluzione di primo grado, che aveva sostenuto che le emergenze processuali fossero "del tutto insufficienti" a definire "indubitabile" la prova dell'uso privatistico della carte di credito del Comune, i giudici di appello hanno dato un diverso significato allo stesso materiale probatorio, senza una motivazione idonea "a travolgeree disarticolare la tenuta logica di quella contenuta nella

precedente pronuncia assolutoria".

Secondo la Cassazione è stata molto più convincente la spiegazione data in primo grado: cioé che in mancanza di specifiche regole sulle modalità di impiego da parte del sindaco della carta e dalla successiva rendicontazione, spettasse all'accusa fornire prova certa della contestata finalità privatistica, che non si può desumere in maniera "automatica" dalla sola genericità dei giustificativi di spesa. Tanto più che, precisa la Cassazione, vi era "più di una mera presunzione in ordine alla natura pubblicistica di quelle spese, rientranti nella categoria delle legittime 'spese di rappresentanza'".