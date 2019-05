Sospensione condizionale, rifiuto non ricorribile se il beneficio non è stato richiesto

sezioni unite penali

Corte di cassazione - Sentenza 23 maggio 2019 n. 22533

Il giudice di appello è obbligato a motivare le ragioni per cui, pur in presenza dei presupposti di legge, non ha concesso d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. Lo hanno chiarito le Sezioni unite, sentenza n. 22533 del 22 maggio, risolvendo un conflitto giurisprudenziale. I giudici di legittimità però hanno anche stabilito che l'imputato non può ricorrere in Cassazione contro la mancata e non motivata applicazione della sospensione condizionale se non l'ha richiesta espressamente nel giudizio di appello. La Corte ha così bocciato il ricorso di un uomo condannato per traffico illecito di sostanze stupefacenti che dopo la riforma in appello della condanna in senso a lui più favorevole (da tre ad uno anno, in ottemperanza della sentenza n. 32/2014 della Consulta) aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione, senza alcuna motivazione, della beneficio della sospensione condizionale della pena.



La Terza Sezione penale, investita della questione, ha rilevato un contrasto sul punto. Secondo un primo e prevalente indirizzo interpretativo, infatti, il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, c.p.p. di applicare, anche d'ufficio, i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e una o più circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in Cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta. Secondo l'altro indirizzo invece il giudice di appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere, attribuitogli dall'art. 597, comma 5, c.p.p., tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta; pertanto sussiste la legittimazione e l'interesse dell'imputato a ricorre in Cassazione purché indichi gli elementi di fatto in base a cui il giudice avrebbe dovuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere dovere.



La soluzione trovata dalla Sezioni Unite è stata, da un lato, di riconoscere «l'esercizo del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di Appello». Tale potere dovere, prosegue la decisione, essendo espressamente attribuito al giudice, "di ufficio" dall'art. 597, co. 5, c.p.p., non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte. Dall'altro, ponendosi come "eccezione" al generale principio "devolutivo" che governa l'appello, il mancato esercizio non configura un vizio deducibile in Cassazione. In particolare, prosegue la sentenza, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.) e, neppure, di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità decadenza (art. 606, co. 1 Iett. c), c.p.p.). Soprattutto non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.), laddove la parte non abbia richiesto l'applicazione del beneficio.

In definitiva, conclude la sentenza: «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio dl appello».