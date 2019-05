Giudizio abbreviato: legittimo rinnovo dibattimento se Pm appella assoluzione

PROCESSO PENALE

Corte costituzionale - Sentenza 24 maggio 2019 n. 124

Non è incostituzionale la previsione contenuta nell'art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale - introdotto dall'art. 1, co. 58, l. 103/2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) - nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornitane della Sezioni unite, in caso di appello del Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche se il giudizio di primo grado è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 124/2019 salvando la norma.



Il nuovo comma, ricorda la Consulta, prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». La disposizione dunque, prosegue la Corte, non chiarisce espressamente se l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale valga anche nel caso in cui il giudizio di primo grado, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato. Tuttavia, all'indomani della novella le Sezioni unite, in un ampio obiter dictum, hanno affermato che l'interpolazione operata dal legislatore «consente l'applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3-bis ad ogni tipo di giudizio, ivi compresi i procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato». Ciò in quanto «la decisione assolutoria del primo giudice è sempre tale da ingenerare la presenza di un dubbio sul reale fondamento dell'accusa».



Così ricostruito il quadro del diritto vivente, per la Consulta la norma non è in contrasto col principio della ragionevole durata del processo, 111, co. 2, della Costituzione, in quanto esso va «contemperato con il complesso delle garanzie costituzionali sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa». Nessun contrasto neppure col 111, quinto comma, a tenore del quale «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non avviene in contraddittorio, per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». Secondo il giudice a quo la rinuncia a difendersi «non potrebbe ritenersi limitata al solo primo grado di giudizio». L'argomento, precisa la Corte, «non trova tuttavia alcun sostegno nel testo della norma costituzionale» in cui non si prescrive affatto che una tale modalità di giudizio debba necessariamente valere per ogni fase del processo, compresa quella di appello. Infondata è anche la censura (sempre 111, secondo comma, Cost.) relativa al vulnus al principio della parità delle parti nel processo. La disposizione infatti «non introduce alcuno squilibrio tra i poteri processuali delle parti, dal momento che configura un adempimento doveroso a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime». Le parti dunque «saranno nuovamente in condizioni di completa parità in sede di audizione dei testimoni decisivi ai fini della conferma o della riforma della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado».



Semmai un'asimmetria viene a crearsi, prosegue la decisione, tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del Pm contro la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, opposto, di appello dell'imputato contro la sentenza di condanna. «E però, tale asimmetria, come hanno rilevato recentemente le Sezioni unite, deriva dalla stessa struttura del processo penale italiano, che «non presenta affatto un'architettura simmetrica», alla luce del principio posto dall'art. 27, secondo comma, Costituzione. Né infine può invocarsi un contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE, che prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo, in quanto relativo alla diversa fase delle indagini preliminari e non si estende dunque la processo.



La Corte ha così dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo e quarto comma, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 20 della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe».