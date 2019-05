La Procura della Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, ha chiesto alle sezioni unite della Suprema Corte di inviare gli atti alla Consulta sulla questione della cannabis light. Lo ha riferito l'avvocato Carlo Alberto Zaina. In serata è atteso il verdetto. L'udienza si è svolta a porte chiuse. La IV Sezione, con ordinanza n. 8654 dell'8 febbraio 2019 aveva infatti rimesso alle S.U. la questione: «se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, legge 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa».



Secondo il pg della Cassazione «non c'è ragionevolezza nel sistema legislativo attuale e le indicazioni fornite dal legislatore, sul tema della cannabis ligth, non sono chiare: pertanto non vi è la prevedibilità, da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate". Così l'avvocato Carlo Alberto Zaina ha riferito il contenuto della requisitoria del pg svoltasi a porte chiuse davanti alle sezioni unite della Suprema Corte. In subordine alla richiesta di inviare gli atti alla Consulta, il pg - riferisce Zaina - "ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pm di Ancona contro l'ordinanza con la quale era stato revocato il sequestro di prodotti derivati dalla cannabis light a un commerciante". Ad avviso di Zaina, legale della difesa, "se gli atti andranno alla Consulta si potrarrà una situazione di assurda incertezza: credo che la Cassazione abbia tutti gli elementi per decidere".