Morte Morosini (Livorno calcio), condanna medici contraddittoria

nesso causale

Corte di cassazione - Sentenza 31 maggio 2019 n. 24372

Sono nette le motivazioni con cui la Corte di cassazione, sentenza n. 24372 depositata oggi, ha annullato la condanna della Corte d'Appello dell'Aquila (del febbraio 2018) per omicidio colposo nei confronti dei medici Manlio Porcellini (Livorno calcio), Ernesto Sabatini (Pescara calcio) e Vito Molfese (118) per la morte del calciatore del Piermario Morosini deceduto per collasso cardiocircolatorio durante la partita Pescara-Livorno nel 2012. Il giudice di merito aveva individuato una colpa «grossolana» dei sanitari per non aver utilizzato il defibrillatore automatico presente sul campo di gioco. Per la Cassazione però, siccome il DAE può essere utilizzato solo in assenza di battito cardiaco, i giudici di merito non hanno considerato che «la ritenuta costante mancanza di battito, sin dai primi minuti dal collasso, risulta in realtà logicamente incompatibile con il concreto sviluppo del malore, posto che il collasso intervenne alle ore 15.29 e che la morte del calciatore venne dichiarata alle successive ore 16.44 dai medici dell''Ospedale». «La sopravvivenza dell'atleta per oltre un'ora, dal momento della crisi – prosegue la motivazione -, evidenzia che la Corte distrettuale ha omesso di confrontarsi con la possibilità di una presenza intermittente del battito cardiaco». Ciò, prosegue, spiegherebbe come mai il defibrillatore non fu utilizzato nemmeno in ambulanza, essendo del resto accertato che i sanitari del locale Pronto soccorso «constatarono la situazione di arresto cardiaco dopo alcuni minuti dall'arrivo del paziente e che solo a quel punto vennero applicate le placche ed erogata una scarica con il DAE, congiuntamente all'installazione di un pacemaker per via femorale».



Dunque, si legge in un altro passo delle sentenza di 36 pagine, «proprio il quadro patologico in atto era tale da giustificare l'attuazione della tecnica osservative denominata G.A.S.; del resto, il Porcellini ed il Sabatini effettuarono nell'immediatezza pure le prime manovre di rianimazione dell'atleta, comprendenti il massaggio cardiaco esterno, secondo quanto indicato nel Basic Lite Support». Mentre il comportamento del medico del 118, arrivato con alcuni minuti di ritardo e senza poi assumere il ruolo di coordinatore dei soccorsi, si giustifica col fatto che il protocollo di assistenza sanitaria fu firmato solo successivamente. Ragion per cui all'epoca il medico neppure riteneva di dover prestare assistenza oltre che al pubblico anche ai calciatori.



Infine, la Corte di Appello, in modo contraddittorio, dopo aver accertato che il calciatore era affetto da «cardiomiopatia aritmogena» congenita, ha ritenuto che l'utilizzo del defibrillatore avrebbe comunque consentito al Morosini ulteriori chance, astraendo quindi dalla particolare condizione patologica in cui versava l'atleta. In tal modo richiamando la «teoria della perdita di chance, un indirizzo giurisprudenziale - prosegue la Corte - ormai esauritosi nei primi anni duemila, in base al quale, nella verifica del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la lesione del bene della vita del paziente, occorreva privilegiare un criterio meramente probabilistico, sulla possibilità di successo del comportamento alternativo». «Una valutazione – conclude la Corte - che si pone in frontale - e non motivato contrasto con le indicazioni espresse dal diritto vivente», secondo cui la valutazione avrebbe dovuto tener conto dello «specifico quadro clinico presentato dal giovane».