misure cautelari

Medico di guardia, si alla sospensione dalla professione per visita ginecologica invasiva

Corte di cassazione - Sentenza 3 giugno 2019 n. 24653

È legittima la misura cautelare della sospensione dalla professione medica, sia in ambito pubblico che privato per la durata di 12 mesi (il massimo previsto), per il medico di pronto soccorso indagato, e con «gravi elementi indiziari» a suo carico, per violenza sessuale ai danni di una paziente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 24653 di oggi, respingendo il ricorso di un sanitario, impiegato presso il presidio di un piccolo comune della provincia di Benevento, contro l'ordinanza ...

