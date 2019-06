Penalisti: senza separazione carriere guerra tra Procure infinita

CASO PALAMARA

«Basta ipocrisie, è l'ordinamento giudiziario che va cambiato». La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane non usa mezzi termini di fronte a quella che definisce una « diffusione indebita e sapiente di brandelli di notizie relative ad indagini giudiziarie in vario modo collegate alla imminente n omina dei vertici di alcune importanti Procure italiane », in primis quella di Roma. Ed individua come unica via d'uscita la separazione delle carriere anche all'interno degli organi di governo della magistratura, oltre alla riforma dell'obbligatorietà dell'azione penale. «Si sta mandando in scena – proseguono gli avvocati - un avvilente spaccato della Magistratura italiana e dei suoi meccanismi di governo, ma anche un formidabile festival della ipocrisia nazionale». «Ma è la cifra dell'ipocrisia - incalzano i legali - quella che vogliamo denunziare in questa vicenda, grazie alla quale staremmo dunque scoprendo l'acqua calda, e cioè che le dinamiche sottese alla nomina dei vertici degli uffici giudiziari sono tutte interne a logiche correntizie e perciò stesso schiettamente politiche».



Secondo i penalisti piuttosto ci si dovrebbe interrogare sulla ragione per la quale queste guerre senza quartiere «riguardino sempre e solo gli assetti degli Uffici di Procura, ed assai meno quelli degli uffici giudicanti». «Si scoprirebbe allora – spiegano - che la ragione è la stessa per la quale i vertici della rappresentanza politica della Magistratura appartengono da decenni (con l'autentica eccezione del nuovo Presidente da poco eletto) a magistrati del Pubblico Ministero, pur rappresentando costoro poco meno del 20% della platea dei magistrati italiani». Infatti, il cuore pulsante del potere giudiziario «è la titolarità dell'azione penale». E la ragione dell'opposizione alla separazione della carriere sta «nella difesa della esclusività di un potere immenso e tutto politico che appunto risiede nella titolarità dell'azione penale».



Quando però gli « equilibri correntizi » saltano si scopre l'esistenza di «un' azione penale "pignatoniana" e una no , di un'azione penale a trazione fiorentina ed una a trazione palermitana, una azione penale perugina di un segno ed un'azione perugina di segno opposto». Per i penalisti, l'unico argine a tale deriva è una radicale riscrittura dell'ordinamento giudiziario che, ferma la autonomia e la indipendenza della magistratura, separi inquirenti da giudicanti anche negli organi di governo della magistratura, rafforzando in modo paritario la percentuale dei membri laici, e affidando al Parlamento, cioè ad un organo politicamente responsabile e rieleggibile, criteri e priorità dell'esercizio dell'azione penale. «Questa proposta di riforma costituzionale - concludono - è già in discussione in Commissione Affari Costituzionali, voluta dalle Camere Penali Italiane e sottoscritta da 72mila cittadini: forse ora sarà più semplice comprenderne l'importanza e la necessità».