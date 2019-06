revisione del processo

Scalata Antonveneta: nuovo giudizio per chi ha patteggiato

Corte di cassazionbe - Sentenza 6 giugno 2019 n. 25201

La Cassazione, sentenza n. 25201 di oggi, ha disposto un nuovo giudizio per Antonio Cesare Bersani, il raider che aveva patteggiato una condanna a cinque mesi di reclusione, oltre alla confisca di 2,5 mln di euro, per concorso in aggiotaggio nella scalata Antonveneta. Nel dicembre 2016, la Suprema corte aveva già disposto un primo rinvio dopo che la Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di Bersani

