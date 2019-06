Bar pasticceria, no a particolare tenuità per uso olio nocivo

non punibilità

No alla "non punibilità per particolare tenuità del fatto" per il titolare del Bar, con annesso laboratorio di pasticceria fresca, che per friggere utilizzava olio di semi di girasole poi risultato nocivo, «per essere il tenore di composti polari riscontrato pari a 31,4 gr.», ben superiore quindi al valore massimo tollerato di 25gr/100. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 25332 di oggi, respingendo il ricorso del titolare dell'attività commerciale condannato dal Tribunale di Brindisi alla pena di 3.000 euro di ammenda. Per la Suprema corte il giudice di merito, con valutazione correttamente motivata, ha ritenuto lo scostamento «significativo». Ed ha anche valorizzato la «mancata adozione di cautele minime per evitare che la temperatura dell'olio superasse i 180°c durante la frittura». Per la Terza sezione, infine, il «mancato avviso del giorno, dell'ora e del luogo» (223 disp.att.c.c.) in cui si sarebbero svolte le analisi, non integra alcuna violazione del diritto difesa, ben potendo l'imputato richiedere entro quindici giorni (previo pagamento della tassa di 900 euro) la revisione delle stesse sui campioni.