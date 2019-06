Il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, sarà sabato 15 giugno alle ore 10 al Festival della Giustizia Penale a Modena per intervenire alla tavola rotonda sul processo penale mediatico che vede la partecipazione di Amanda Knox, per la prima volta in Italia dopo la sentenza definitiva di assoluzione per l'omicidio di Perugia, Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano e Martina Cagossi, dell'associazione Italy Innocence Project. Il dibattito sarà introdotto dal presidente della Camera penale di Modena, Guido Sola e moderato da Raffaella Calandra. Il Consiglio nazionale forense è l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana e rappresenta l'intera classe forense.