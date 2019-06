Il timore, già denunciato dall'Anm, che gli strascichi dell'inchiesta di Perugia sul mercato delle nomine possano ripercuotersi sulla magistratura, sembra concretizzarsi. Dalla politica arriva più di un segnale forte: una proposta di legge per far pagare ai magistrati gli errori commessi ma anche l'accelerazione della riforma targata Bonafede, con un tetto degli stipendi dei consiglieri del Csm.

Il tutto mentre si accentua la spaccatura all'interno della stessa magistratura con la netta presa di distanza del procuratore di Milano Francesco Greco dalle vicende 'romane': "quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene e non appartiene ai magistrati del Nord - ha detto il capo dei pm milanesi - ci ha lasciato sconcertati".

La Commissione giustizia alla Camera, all'unanimità, ha dato il via libera alla proposta di legge che trasforma la sentenza di risarcimento per ingiusta detenzione in un motivo per l'avvio di un procedimento disciplinare, un potenziale colpo alle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Il testo, presentato da Enrico Costa di Forza Italia mesi fa, e il cui relatore è l'ex laico del Csm Pierantonio Zanettin, è stato subito condiviso dalla Lega e, complice il momento storico, ha vinto le resistenze del Pd e anche del Movimento 5 Stelle che con la presidente della Commissione Giustizia Francesca Businarolo lo ha definito "equilibrato": è un "buon compromesso". La proposta prevede che ogni qualvolta venga accertata una ingiusta detenzione il fascicolo sia trasmesso al ministro della Giustizia e, nei casi di grave violazione, anche al procuratore generale della Cassazione, affinché valutino l'avvio di un'azione disciplinare. Potrebbe, certo, rimanere lettera morta o far finire pm e gip davanti al tribunale delle toghe del Csm, per un'eventuale sanzione.

Il dossier giustizia, accantonato in campagna elettorale pre-Europee, torna dunque al centro dell'agenda. "Nella prima fase del governo ci siamo concentrati sulla lotta alla corruzione con la legge Spazzacorrotti - ha detto il Guardasigilli, Alfonso Bonafede - nella seconda parte dobbiamo concentrarci sulla riforma dei processi per dimezzare i tempi attuali". Sul tavolo del governo, al vertice con il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri Bonafede e Giulia Bongiorno, la riforma penale e civile, cui dovrebbe collegarsi quella del Csm, con un nuovo sistema elettorale, un punteggio oggettivo per le progressioni di carriera in magistratura e lo stop per 5 anni agli incarichi diretti per gli ex togati. Nelle intenzione del ministro anche un tetto agli stipendi dei consiglieri di 240mila euro l'anno.

Gli interventi dell'esecutivo verranno portati avanti con un disegno di legge delega, con il coinvolgimento del Parlamento.

La riforma penale è stata nei mesi scorsi oggetto di un tavolo con Anm e avvocatura e di un'interlocuzione con il ministro leghista Giulia Bongiorno, che lo considera un tema fondamentale per disinnescare la "bomba atomica" della sospensione della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio 2020. Si inciderà sui limiti temporali delle singole fasi dei procedimenti, per compensare lo stop dopo il primo grado di giudizio. Bonafede intenderebbe anche prevedere sanzioni per quei giudici che non rispettano i tempi stabiliti. Per quanto riguarda le indagini preliminari, si dovrebbe puntare su una sola proroga di sei mesi e, passati 3 mesi, si procederà alla discovery, mettendo le carte a disposizione delle parti. Si inciderà poi sul sistema delle notifiche, implementando quelle telematiche.

Più delicato il capitolo intercettazioni, sulle quali tra M5s e Lega non c'è convergenza. Anche qui l'orizzonte temporale entro il quale agire è fine anno: il decreto sicurezza bis ha

nuovamente differito l'entrata in vigore della riforma messa a punto dal ministro Pd Andrea Orlando. Bonafede ha già chiarito che non intende limitarne l'utilizzo: "Il Paese ha bisogno di più verità e non di bavagli". Per questo motivo ha già convocato un tavolo con avvocati e giornalisti.