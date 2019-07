Il sovraffollamento delle carceri italiane "va affrontato sotto il profilo rieducativo e dell'edilizia carceraria migliorando le condizioni delle strutture esistenti e attivando meccanismi di costruzione di altri istituti penitenziari per esempio nelle caserme dismesse".

E' l'obiettivo indicato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede stamani a Genova a margine di un incontro pubblico. "Nessuno vuole fare una politica carcerocentrica, - sottolinea - però se lo spazio non c'è e se le persone vivono in condizioni disumane, si deve pensare a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, ma anche ad allargare gli spazi".

"Per noi è importante avere percorsi di rieducazione seri che inducano le persone a non tornare a delinquere e a non ritornare in carcere - afferma Bonafede -. Tutti gli indulti e gli 'svuota carcere' che ci sono stati in passato non hanno mai provocato altro che una diminuzione del numero di carcerati momentanea. Illoro numero è tornato a crescere immediatamente perché non avevano fatto percorsi di rieducazione".