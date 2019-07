"Ci sono dei passaggi che faremo la prossima settimana e tra due settimane conto di poter presentare la riforma del processo penale per avere tempi brevi perché i cittadini hanno diritto ad avere una risposta di giustizia, e hanno diritto ad averla in tempi brevi". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo sabato a Viareggio (Lucca) alla riunione del comitato che riunisce tutte le associazioni delle vittime di disastri, organizzata per il decennale della strage ferroviaria.