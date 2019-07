L'Organismo Congressuale Forense (OCF) – l'organismo di vertice di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana – esprime «profonda preoccupazione» per le dichiarazioni pubbliche di esponenti istituzionali che hanno fatto seguito al provvedimento del GIP di Agrigento che non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete. «Tali dichiarazioni - si legge in una nota - hanno toni non adeguati al ruolo ed alla funzione pubblica di chi le ha rese e rischiano di alimentare un clima di conflittualità tra mondo della politica e mondo della giustizia del tutto insostenibile e inaccettabile». «La separazione tra i poteri è una garanzia imprescindibile per la tutela dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini e tali dichiarazioni ne minano le fondamenta». «Al di là del merito della questione, l'Avvocatura rivendica con forza il rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della Giurisdizione e dei suoi operatori, che costituiscono il cardine fondamentale dello Stato di diritto e sono valori imprescindibili della nostra cultura e civiltà giuridica». L'Organismo Congressuale confida quindi nell'intervento del Capo dello Stato e del Ministro Guardasigilli a difesa dei valori costituzionali della Giurisdizione.