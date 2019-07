Primo colloquio effettuato con la piattaforma "Skype for Business" nella Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia "Germana Stefanini". Lo comunica il Ministero della Giustizia con una nota. Il colloquio, prosegue il comunicato, si è svolto il 3 luglio scorso, dalle ore 13:15 alle ore 14:15 e a beneficiarne è stata una detenuta italiana che per un'ora ha potuto videochiamare i propri congiunti residenti a Napoli, seguendo le modalità stabilite dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del gennaio scorso. «Tutto è filato liscio – conclude la nota - sotto ogni aspetto e non si sono verificate criticità legate ad anomalie tecniche o di collegamento. Nei prossimi giorni si sperimenteranno i primi colloqui con familiari residenti all'estero, attraverso videochiamate in Europa e intercontinentali».