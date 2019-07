LEGGE PINTO

Equa riparazione, la Consulta boccia l'"istanza di accelerazione"

Corte costituzionale – Sentenza 10 luglio 2019 n. 169

La domanda di equa riparazione per la eccessiva durata del processo penale, non può essere subordinata alla presentazione dell'«istanza di accelerazione». Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, co. 2-quinquies, lettera e), della legge 89/2001, (nel testo introdotto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2, del Dl 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012)

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24