BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Bancarotta fraudolenta: distruzione dei libri solo se è ravvisato il dolo specifico

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 18 luglio 2019 n. 32001

Per contestare la bancarotta fraudolenta documentale e in particolare quella in cui l'imputato abbia distrutto la documentazione occorre che il dolo specifico venga dimostrato...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24