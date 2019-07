Le carceri italiane sono le più sovraffollate dei paesi dell'Ue, con un tasso del 128%, come ha affermato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; gli stranieri diminuiscono (sono il 33,42%), calano anche gli ingressi ma aumentano le pene e in quasi la metà delle carceri visitate le celle non sono aperte 8 ore al giorno come prevede la legge. Sono alcuni dei dati raccolti dal rapporto 'Numeri e criticità delle carceri italiane nell'estate 2019', redatto da

Antigone. A questi si aggiungono quelli del ministro Bonafede che, in commissione Giustizia al Senato, ha spiegato che diminuiscono i reati commessi dai minorenni, ma si registra un "crescendo della violenza di gruppo e di reati segnati da maggiore efferatezza" con le organizzazioni che investono nella criminalità minorile.

SOVRAFFOLLAMENTO - Al 30 giugno 2019 i detenuti nelle 190 carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell'ultimo anno. "Se questa progressione dovesse essere rispettata, nel giro di quattro anni ci troveremmo nella stessa situazione che produsse la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani nel 2013", spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. A Como, Brescia, Larino, Taranto il tasso di affollamento è del 200%. Tutto questo significa spazi inadeguati: nel 44% delle carceri visitate non tutte le celle sono aperte almeno 8 ore al giorno, come prevede la legge, e nel 31% dei casi i detenuti non possono mai muoversi in autonomia. E se per Bonafede "contro il sovraffollamento vanno incrementati i posti detentivi anziché ricorrere a provvedimenti svuotacarceri", per Antigone invece "la soluzione non può essere rintracciata nella costruzione di

nuovi istituti".

DETENUTI STRANIERI - Al 30 giugno 2019 i detenuti stranieri sono il 33,42% dei reclusi. Erano il 33,95% sei mesi fa e il 35,19% sei anni fa, al tempo della sentenza di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani. Ed erano il 37,10% dieci anni fa. "I dati evidenziano che il link immigrazione-criminalità non tiene ed è usato come fattore di propaganda", continua Gonnella. Se nel 2003 su ogni cento stranieri residenti regolarmente in Italia l'1,16% finiva in carcere, oggi la percentuale è scesa allo 0,36%. Ma il ministro Bonafede insiste sulle "espulsioni mirate ai paesi di origine".

MENO INGRESSI MA PENE PIU' LUNGHE - Dai dati si evince inoltre che diminuiscono gli ingressi in carcere, pur in presenza di un aumento dei detenuti, e ciò testimonia che quest'ultimo non è dovuto a un aumento del crimine bensì ad altri fattori, quali l'aumento della durata delle pene inflitte. "L'aumento del sovraffollamento - sottolinea Gonnella - al di là dei luoghi comuni agitati da alcune parti politiche, non è dovuto ad un aumento della criminalità, in particolare

straniera. Il numero più alto di detenuti si spiega dunque con 'aumento delle durata delle pene, frutto anche delle politiche legislative degli ultimi anni".

IL 44% DETENUTI DA 4 REGIONI DEL SUD - Il 44% dei detenuti proviene da Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Dato che arriva al 77% se si sommano i detenuti stranieri. Oltre mille

detenuti sono analfabeti, di cui ben 350 italiani. "Investire sull'educazione e sul welfare costituisce una forma di prevenzione criminale - spiega Antigone - Nei tempi brevi non produce consenso. Nei tempi lunghi produce sicurezza". E a proposito di sicurezza, il ministro ha annunciato che "è allo studio l'uso di droni per videosorveglianza delle carceri".

SPAZI VERDI E INTERNET - Nel 30% delle carceri visitate non risultano spazi verdi dove incontrare i propri cari e i propri figli. Nel 65,6% delle carceri non è possibile avere contatti coi familiari via skype, nonostante la stessa amministrazione e la legge lo prevedano. Nell'81,3% delle carceri non è mai possibile collegarsi a internet.

SUICIDI - Dall'inizio dell'anno sono stati 26 (16 secondo il ministro) i suicidi in carcere, 94 i morti in totale.