Impedire l'entrata in vigore della riforma della prescrizione "che introdurrebbe nel nostro Paese, a partire dal gennaio 2020, la nuova, drammatica figura sociale dell'imputato a vita". E in generale "far prevalere nelle nelle necessarie riforme della Giustizia penale, il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale liberale e del giusto processo scolpiti nella nostra Costituzione", abbandonando la strada del " 'marcire in carcere' come rozza e sgrammaticata versione del principio di certezza della pena, della sovversione del principio di presunzione di innocenza". E' quanto chiede l'Unione delle Camere penali al nuovo governo e in particolare al titolare della Giustizia Alfonso Bonafede a cui formula "le più sincere congratulazioni" per la conferma, anche per il dialogo che c'è stato e "la buona sintesi raggiunta insieme al tavolo per la riforma dei tempi del processo penale voluto dal Ministro". Riforma che ora "deve però finalmente tradursi compiutamente in un nuovo testo di legge delega, senza più le mutilazioni inferte da veti ideologici che ne hanno del tutto pregiudicato senso, razionalità ed efficacia".

"È necessaria la riforma dell'Ordinamento giudiziario per realizzare la terzietà del giudice e la effettiva autonomia della Magistratura con nuove regole di elezione e di funzionamento degli organi di Governo, rifuggendo da soluzioni improvvisate e costituzionalmente insostenibili", affermano i penalisti. Ma soprattutto va fermata la riforma della prescrizione, che è un "inconcepibile oltraggio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo".