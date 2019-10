"Non capisco perché ritardare l'entrata in vigore della riforma della prescrizione. Nessun cittadino lo capisce, visto che vogliamo fare una riforma che renda il processo breve". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di uno stop all'entrata in vigore della riforma, prevista per il primo gennaio del 2020. Un tema che divide la maggioranza, che stasera discuterà della riforma della giustizia nel suo complesso.

"La prescrizione non è all'ordine del giorno, è una legge già approvata su cui registro diversità di opinioni che rispetto - ha premesso Bonafede - Ma adesso, in virtù di quelle norme, siamo d'accordo nel collaborare perché il processo abbia una durata breve".

Il ministro non ha dubbi che i tempi ci siano per riformare il processo prima dell'entrata in vigore della legge sulla prescrizione. "Oggi - ha fatto sapere - ne parleremo. Per fare un lavoro di squadra ho voluto il confronto con i gruppi parlamentari. Un metodo di condivisione che segna una svolta: il Parlamento non si vedrà più arrivare una riforma che non conosce ma ha la possibilità di incidere in un dialogo virtuoso".