corte costituzionale

L'illegittimità della perquisizione non si riverbera sugli esiti probatori

Corte costituzionale - Sentenza 3 ottobre 2019 n. 219

L'illegittimità della perquisizione non ha come conseguenza l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato che resta un atto dovuto. La Consulta, sentenza n. 219 di oggi, ha dichiarato inammissibile in quanto avrebbe richiesto un intervento additivo e manipolativo del codice di procedura penale, la questione di costituzionalità proposta dal Gup di Lecce in relazione alla utilizzabilità della prova raggiunta in modo non corretto

