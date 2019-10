codice della strada

Guida in stato di ebbrezza contestabile anche dopo aver parcheggiato il veicolo

Corte di cassazione – Sentenza 9 ottobre 2019 n. 41457

La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se l'auto è parcheggiata. È infatti sufficiente la prova che il veicolo sia stato guidato poco tempo prima. La Corte di cassazione, sentenza n. 41457 di oggi, ha così respinto il ricorso di un uomo sanzionato (ex 187, co. 7 del Cds) per non essersi sottoposto all'alcol test dopo che una videoregistrazione lo aveva immortalato alle 22.55 alla guida di un'ape, sebbene gli agenti l'abbiano fermato alle 22.57 quando il mezzo era stato ormai ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24